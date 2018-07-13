Во Львовской области в результате ДТП погибли два человека

Как сообщили правоохранители, сегодня, 13 июля, около 15:00 к ним поступило сообщение о том, что в Пустомытовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Предварительно установлено, что столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" и автомобиль "Мазда". В результате столкновения четыре человека, находившиеся в "Мазде" получили телесные повреждения, из них двое от полученных травм скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель "Форда". Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют их диагнозы", - рассказали в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на автодороге Киев - Луганск - Изварено произошло столкновение трех автомобилей.