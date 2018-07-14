Нетрезвый глава РГА на Закарпатье насмерть сбил женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Председатель Перечинской районной государственной администрации в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Закарпатской области.
По информации полиции, вчера поздно вечером глава Перечинской районной государственной администрации, житель Перечинского района, совершил наезд на джипе марки Cherokee на двух женщин.
"Пострадавших - двух жительниц города Перечин в возрасте 71 и 56 лет - "скорая" доставила в реанимацию районной больницы. К сожалению, женщина младше возрастом скончалась от полученных травм. За жизнь второй борются врачи", - говорится в сообщении.
Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Расследует дело специализированный отдел следственного управления ГУ НП области. Назначен ряд соответствующих технических экспертиз с целью установления всех обстоятельств ДТП.
Водителя джипа задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на спецплощадку полиции.
Как сообщал УНН, во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погибли два человека.