Главе РГА, который нетрезвым сбил двух женщин, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Прокурор Закарпатской области объявил о подозрении главе Перечинской районной государственной администрации, который в нетрезвом состоянии автомобилем сбил двух женщин, одна из которых скончалась в больнице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.
"Прокурор Закарпатской области только что объявил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего) главе Перечинской РГА, который ночью, 13 июля, совершил наезд на двух местных женщин", - отметили в пресс-службе.
Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, глава Перечинской районной государственной администрации в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице.