Умерла вторая пострадавшая в ДТП с участием председателя Перечинской РГА

“К сожалению, умерла и вторая женщина, которая была травмова в ДТП с участием председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешили близких и родных жертв этого дорожно-транспортного происшествия”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, председатель Перечинской районной государственной администрации в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице.

Прокуратура Закарпатской области подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении председателя Перечинской РГА Виктора Олефира, подозреваемого в совершении смертельной ДТП.