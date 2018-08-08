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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 19909 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 80721 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119408 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127257 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166631 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152472 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140401 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118300 просмотра

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В Ровенской области депутат насмерть сбил велосипедиста

В Ровенской области депутат насмерть сбил велосипедиста

Киев  •  УНН

 • 12840 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Нетрезвый водитель на автомобиле сбил велосипедиста, отчего последний скончался. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов", вблизи села Александрия, в полицию поступило вчера, 7 августа, около 21:30", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Аudi Q7 на иностранном регистрации, 35-летний житель села Большое Вербче Сарненского района, двигаясь в направлении Ровно, допустил наезд на велосипедиста. От полученных травм 58-летний житель села Александрия погиб на месте.

По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал 1,27 промилле.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины. В его рамках следователи устанавливают обстоятельства ДТП.

Из собственных источников УНН стало известно, что автомобилем управлял депутат местного совета.

В то же время местные СМИ сообщают, что водителем Аudi был депутат Сарненского райсовета.

Напомним, пьяный водитель на автомобиле сбил 72-летнюю женщину во Львовской области. Установлено, что водитель автомобиля марки "Фиат Скудо", который является депутатом Сокальского городского совета и врачом Сокальской центральной районной больницы, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и совершил смертельное ДТП. Мужчина выехал на встречную полосу движения, где ему навстречу двигалась 72-летняя велосипедистка. Суд взял под стражу подозреваемого депутата.

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