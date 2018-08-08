В Ровенской области депутат насмерть сбил велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Нетрезвый водитель на автомобиле сбил велосипедиста, отчего последний скончался. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов", вблизи села Александрия, в полицию поступило вчера, 7 августа, около 21:30", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Аudi Q7 на иностранном регистрации, 35-летний житель села Большое Вербче Сарненского района, двигаясь в направлении Ровно, допустил наезд на велосипедиста. От полученных травм 58-летний житель села Александрия погиб на месте.
По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал 1,27 промилле.
По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины. В его рамках следователи устанавливают обстоятельства ДТП.
Из собственных источников УНН стало известно, что автомобилем управлял депутат местного совета.
В то же время местные СМИ сообщают, что водителем Аudi был депутат Сарненского райсовета.
Напомним, пьяный водитель на автомобиле сбил 72-летнюю женщину во Львовской области. Установлено, что водитель автомобиля марки "Фиат Скудо", который является депутатом Сокальского городского совета и врачом Сокальской центральной районной больницы, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и совершил смертельное ДТП. Мужчина выехал на встречную полосу движения, где ему навстречу двигалась 72-летняя велосипедистка. Суд взял под стражу подозреваемого депутата.