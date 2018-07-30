ДТП у Львівській області: суд арештував обвинуваченого депутата

Так, суд обрав обвинуваченому, Василеві Петрушці, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Сам підозрюваний свою провину визнає, але заявив, що не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, п'яний водій на автомобілі збив 72-річну жінку у Львівській області. Встановлено, що водій автомобіля марки "Фіат Скудо", який є депутатом Сокальської міської ради та лікарем Сокальської центральної районної лікарні, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, порушив правила дорожнього руху та вчинив смертельну ДТП. Чоловік виїхав на зустрічну смугу руху, де йому назустріч рухалася 72-річна велосипедистка. Сьогодні йому оголосили про підозру.