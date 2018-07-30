ДТП во Львовской области: суд арестовал обвиняемого депутата

Так, суд избрал обвиняемому, Василию Петрушке, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Сам подозреваемый свою вину признает, но заявил, что не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, пьяный водитель на автомобиле сбил 72-летнюю женщину во Львовской области. Установлено, что водитель автомобиля марки "Фиат Скудо", который является депутатом Сокальского городского совета и врачом Сокальской центральной районной больницы, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и совершил смертельное ДТП. Мужчина выехал на встречную полосу движения, где ему навстречу двигалась 72-летняя велосипедистка. Сегодня ему объявили о подозрении.