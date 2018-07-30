Смертельна ДТП на Львівщині: депутату оголосили про підозру

"Учора, 29 липня, виконувачем обов’язків прокурора Львівської області винуватцю ДТП повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху)", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка сталася 28 липня на автодорозі "Червоноград-Броди", розпочато за процесуального керівництва прокуратури області.

"Встановлено, що водій автомобіля марки "Фіат Скудо", який є депутатом Сокальської міської ради та лікарем Сокальської ЦРЛ, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, порушив правила дорожнього руху та вчинив смертельну ДТП. Чоловік виїхав на зустрічну смугу руху, де йому назустріч рухалась 72-річна велосипедистка", - зазначили у відомстві.

У результаті зіткнення потерпіла померла на місці.

Нині вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, п'яний водій на автомобілі збив 72-річну жінку у Львівській області.