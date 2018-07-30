Смертельное ДТП во Львовской области: депутату объявили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Депутату Сокальской городского совета огласили о подозрении через смертельное ДТП во Львовской области, в результате которого погибла 72-летняя велосипедистка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает УНН.
"Вчера, 29 июля, исполняющим обязанности прокурора Львовской области виновнику ДТП сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП, которое произошло 28 июля на автодороге "Червоноград-Броды", начато под процессуальным руководством прокуратуры области.
"Установлено, что водитель автомобиля марки "Фиат Скудо", который является депутатом Сокальского городского совета и врачом Сокальской ЦРБ, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и совершил смертельное ДТП. Мужчина выехал на встречную полосу движения, где ему навстречу двигалась 72-летняя велосипедистка", - отметили в ведомстве.
В результате столкновения потерпевшая скончалась на месте.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, пьяный водитель на автомобиле сбил 72-летнюю женщину во Львовской области.