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ДТП на Рівненщині: поліція не бачить підстав для затримання депутата

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Депутата, який на смерть збив велосипедиста поблизу села Олександрія Рівненської області, не затримували у порядку ст. 208 КПК України. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

ДТП на Рівненщині: поліція не бачить підстав для затримання депутата

"Наразі прямі свідки ДТП відсутні. 35-річний водій також не дає показів щодо події. За результатами проведених першопочаткових слідчих дій на місці події немає достатніх підстав для затримання чоловіка", - зазначили у відомстві.

У рамках досудового розслідування за процесуального керівництва прокуратури області призначено низку експертиз.

"Після проведення експертиз у разі доведення вини згідно зі ст. 480 КПК щодо особливого порядку кримінального провадження стосовно депутатів місцевих рад підозру такій особі повідомлятиме обласний прокурор. Лише після цього обиратиметься запобіжний захід", - уточнили в поліції.

Нагадаємо, ДТП сталася поблизу села Олександрія Рівненської області: нетверезий водій на автомобілі на смерть збив 58-річного велосипедиста. За результатами освідування водія алкотестер показав 1,27 проміле. З власних джерел УНН стало відомо, що автомобілем керував депутат місцевої ради. За повідомленням місцевих ЗМІ, за кермом автомобіля перебував депутат Сарненської райради. 

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