ДТП во Львовской области: пострадал двухлетний ребенок на четверо взрослых
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня около 13:30 в полицию Львовской области поступило сообщение о том, что на автодороге "Львов - Краковец" произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, передает УНН.
Правоохранители предварительно установили, что в поселке Ивано-Франково столкнулись автомобили Skoda Fabia под управлением 19-летнего жителя города Новояворовск и Ford, за рулем которого находился 45-летний львовянин.
В результате ДТП пострадали оба водителя и трое пассажиров Ford, среди них двухлетний мальчик. Все они доставлены в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, Харьковская местная прокуратура № 4 сообщила о подозрении водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и пытался дать взятку сотрудникам патрульной полиции.