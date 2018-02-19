ДТП на Львівщині: постраждала дворічна дитина на четверо дорослих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сьогодні близько 13:30 в поліцію Львівської області надійшло повідомлення про те, що на автодорозі “Львів – Краківець” сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції, передає УНН.
Правоохоронці попередньо встановили, що у селищі Івано-Франкове зіткнулися автомобілі Skoda Fabia під керуванням 19-річного жителя міста Новояворівськ та Ford, за кермом якого перебував 45-річний львів’янин.
Внаслідок ДТП постраждали обидва водії та троє пасажирів Ford, серед них дворічний хлопчик. Усі вони доставлені у лікарню для обстеження та надання медичної допомоги.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, Харківська місцева прокуратура № 4 повідомила про підозру водію, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП та намагався дати хабар співробітникам патрульної поліції.