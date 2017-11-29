ДТП во Львовской области: перевернулся грузовик со стройматериалами

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 27197 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 16365 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 32041 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 45006 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106531 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112495 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 135313 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107204 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108657 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113289 просмотра

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ДТП во Львовской области: перевернулся грузовик со стройматериалами

ДТП во Львовской области: перевернулся грузовик со стройматериалами

Киев  •  УНН

 • 12312 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во Львовской области на трассе "Киев-Чоп", в селе Горное на Стрыйщине из-за столкновения с автомобилем перевернулся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

В Стрыйский отдел полиции 28 ноября около 13.43 поступило сообщение от диспетчера Стрыйской райбольницы о том, что в селе Горное на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП.

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"Предварительно установлено, что 55-летний житель Дрогобычского района, управляя автомобилем "Шкода", выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "Мерседес", которым управлял 58-летний житель Закарпатской области. После удара грузовик, груженный строительными материалами, съехал на обочину, где и перевернулся. Травмирован водитель "Шкоды" - медики диагностировали у него множественные ссадины головы и левой ноги", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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