ДТП во Львовской области: перевернулся грузовик со стройматериалами

В Стрыйский отдел полиции 28 ноября около 13.43 поступило сообщение от диспетчера Стрыйской райбольницы о том, что в селе Горное на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП.

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"Предварительно установлено, что 55-летний житель Дрогобычского района, управляя автомобилем "Шкода", выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "Мерседес", которым управлял 58-летний житель Закарпатской области. После удара грузовик, груженный строительными материалами, съехал на обочину, где и перевернулся. Травмирован водитель "Шкоды" - медики диагностировали у него множественные ссадины головы и левой ноги", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.