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ДТП на Львівщині: перекинулась вантажівка із будматеріалами

ДТП на Львівщині: перекинулась вантажівка із будматеріалами

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Львівській області, на трасі “Київ —Чоп”, у селі Гірне на Стрийщині через зіткнення з легковиком перекинулась вантажівка. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

У Стрийський відділ поліції 28 листопада близько 13.43 надійшло повідомлення від диспетчера Стрийської рай лікарні про те, що в селі Гірне на трасі “Київ-Чоп” сталася автопригода.

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“Попередньо встановлено, що 55-річний мешканець Дрогобицького району, керуючи автомобілем „Шкода“, виїхав на смуху зустрічного руху, де відбулося зіткнення з вантажівкою „Мерседес“, якою керував 58-річний мешканець Закарпатської області. Після удару вантажівка, завантажена будівельними матеріалами, з’їхала на узбіччя, де й перекинулася. Травмований водій „Шкоди“ — медики діагностували у нього множинні садна голови та лівої ноги”, — повідомили у прес-службі Нацполіції.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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