ДТП с потерпевшими произошло в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня, 3 февраля поздно вечером, примерно в 22:00 часов в г. Николаеве произошло ДТП. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Как стало известно, авария произошла на пересечении пр.Мира и пр.Богоявленского у гипермаркета в районе междугородного автовокзала.
Девушка, управлявшая автомобилем "Nissan Qashqai" на большой скорости врезалась в столб.
В результате ДТП пострадал мужчина, который находился на пассажирском сиденье. У мужчины предварительно диагностирован перелом нижних конечностей.
Также пострадала водитель автомобиля, в которой травма головы и перелом челюсти.
Автомобиль полностью уничтожен и восстановлению не подлежит.
На месте работают экипажи патрульной полиции. Движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено.
Напомним, четыре автомобиля столкнулись на автодороге "Киев-Чоп". В результате ДТП с травмами в больницу госпитализированы женщина с ребенком.