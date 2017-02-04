ДТП із потерплими сталася в Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні, 3 лютого пізно ввечері, приблизно о 22:00 годині в м.Миколаєві сталася ДТП. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Як стало відомо, аварія сталася на перетині пр.Миру та пр.Богоявленського біля гіпермаркету в районі міжміського автовокзалу.
Дівчина, яка керувала автомобілем “Nissan Qashqai” на великій швидкості врізалася у стовп.
В результаті ДТП постраждав чоловік, який знаходився на пасажирському сидінні. У чоловіка попередньо діагностовано перелом нижніх кінцівок.
Також постраждала водій автомобіля, в якої травма голови та перелом щелепи.
Автомобіль повністю знищений та відновленню не підлягає.
На місці працюють екіпажі патрульної поліції. Рух автотранспорту на зазначений ділянці дороги ускладнений.
Нагадаємо, чотири автівки зіштовхнулись на автодорозі “Київ-Чоп”. Внаслідок ДТП з травмами до лікарні госпіталізовані жінка із дитиною.