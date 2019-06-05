ДТП с маршрутками под Киевом: водителя проверят на алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Водителя маршрутного такси, который подозревается в совершении ДТП с участием двух маршруток и легковушки в Боярке Киевской области проверят на состояние алкогольного опьянения. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Да, будут проводить, пока он в больнице, потому что получил тяжелые травмы", - ответили в пресс-службе на вопрос, будут ли проводить подозреваемому в совершении ДТП медицинскую экспертизу на алкогольное опьянение.
Напомним, в Киевской области столкнулись две маршрутки и легковушка. В результате которого пострадали 26 человек.
По факту ДТП в Боярке Киевской области открыли уголовное производство.
Также водителя, который, по предварительной информации, виноват в этом ДТП, задержали.