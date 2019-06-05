ДТП із маршрутками під Києвом: водія перевірять на алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Водія маршрутного таксі, якого підозрюють у вчиненні ДТП за участі двох маршруток і легковика у Боярці Київської області, перевірять на стан алкогольного сп’яніння. Про це журналісту УНН повідомили в відділі комунікації ГУНП у Київській області.
"Так, будуть проводити, наразі він в лікарні, бо отримав тяжкі травми", - відповіли у прес-службі на питання, чи будуть проводити підозрюваному у вчиненні ДТП медичну експертизу на алкогольне сп’яніння.
Нагадаємо, на Київщині зіткнулися дві маршрутки та легковик. У результаті якої постраждали 26 людей.
За фактом ДТП у Боярці Київської області відкрили кримінальне провадження.
Також водія, який, за попередньою інформацією, винний у цьому ДТП, затримали.