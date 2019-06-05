ДТП із маршрутками під Києвом: водія перевірять на алкоголь

КИЇВ. 5 червня. УНН. Водія маршрутного таксі, якого підозрюють у вчиненні ДТП за участі двох маршруток і легковика у Боярці Київської області, перевірять на стан алкогольного сп’яніння. Про це журналісту УНН повідомили в відділі комунікації ГУНП у Київській області.