ДТП с 5 погибшими в Николаевской области: дело направлено в суд

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 21599 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104911 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 83122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104662 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116882 просмотра

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Николаеве будут судить водителя, по вине которого погибли пять человек, среди которых 9-летняя и 4-летняя девочки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в городе Киев.

“За надлежащего процессуального руководства прокуратуры Николаевской области следователями полиции завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 21-летнего водителя автомобиля Opel Vectra, по вине которого погибли пять человек, среди которых 9-летняя и 4-летняя девочки”, — говорится в сообщении .

Водителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

2 декабря 2019 года обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее УНН сообщал, трагедия произошла 14 октября этого года около 19:30 на 103 км автодороги “Благовещенское-Николаев” в Арбузинском районе. Водитель автомобиля Opel Vectra, грубо нарушая правила дорожного движения, а именно перед началом обгона не убедился, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “АЗЛК-21412”.

Вследствие столкновения погибли 48-летний водитель АЗЛК-21412 и двое его пассажиров: мужчина и девятилетняя девочка, а также 29-летняя пассажирка Opel Vectra. Впоследствии в больнице от полученных травм скончалась 4-летняя девочка, пассажирка автомобиля “АЗЛК-21412”, еще три человека травмированы.

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