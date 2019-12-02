ДТП із 5 загиблими на Миколаївщині: справа направлена до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Миколаєві судитимуть водія, з вини якого загинуло п’ятеро людей, серед яких 9-річна та 4-річна дівчинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у місті Києва.
“За належного процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області слідчими поліції завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 21-річного водія автомобіля Opel Vectra, з вини якого загинуло п’ятеро людей, серед яких 9-річна та 4-річна дівчинки”, — сказано у повідомленні.
Водію повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).
2 грудня 2019 року обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Як раніше повідомляв УНН, трагедія сталася 14 жовтня цього року близько 19:30 на 103 км автодороги “Благовіщенське-Миколаїв” в Арбузинському районі. Водій автомобіля Opel Vectra, грубо порушуючи правила дорожнього руху, а саме перед початком обгону не впевнився, що смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем “АЗЛК-21412”.
Внаслідок зіткнення загинули 48-річний водій АЗЛК-21412 та двоє його пасажирів: чоловік та дев’ятирічна дівчинка, а також 29-річна пасажирка Opel Vectra. Згодом у лікарні від отриманих травм померла 4-річна дівчинка, пасажирка автомобіля “АЗЛК-21412”, ще троє людей травмовано.