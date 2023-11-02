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ДТЭК выиграл суд против рф по крымским активам: оккупанты должны выплатить 267 млн долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против россии за захваченные активы в незаконно аннексированном Крыму. Об этом сообщили на сайте ДТЭК, пишет УНН.

ДТЭК выиграл суд против рф по крымским активам: оккупанты должны выплатить 267 млн долларов

Цитата

«Сегодняшнее решение знаменует собой еще одну веху в привлечении россии к ответственности за ее экспроприацию украинских инвестиций в Крыму», — сказала Марни Чик, партнер Covington & Burling LLP, которая представляла ДТЭК в деле.

Детали

Завершился судебный процесс по иску «ДТЭК Крымэнерго» против россии, который длился с 2017 года.

Арбитраж присудил россии выплатить украинской компании компенсацию убытков в размере 267 миллионов долларов, включая проценты и судебные издержки на дату решения. Начисление процентов будет продолжаться вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков.

Решение подлежит принудительному исполнению в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года. ДТЭК планирует безотлагательно инициировать процесс признания и допуска к исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы россии.

Напомним

До незаконной аннексии Крыма ДТЭК владел энергораспределительной и энергоснабжающей компанией ДТЭК Крымэнерго. Оккупационные власти отобрали контроль над активами компании у законного владельца после оккупации Крыма россией в 2014 году.

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