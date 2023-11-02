ДТЕК виграв суд проти рф по кримських активах: окупанти мають виплатити 267 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовільнив позов компанії ДТЕК проти росії за захоплені активи в незаконно анексованому Криму. Про це повідомили на сайті ДТЕК, пише УНН.
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«Сьогоднішнє рішення знаменує собою ще одну віху в притягненні росії до відповідальності за її експропріацію українських інвестицій у Криму», — сказала Марні Чік, партнерка Covington & Burling LLP, яка представляла ДТЕК у справі.
Деталі
Завершився судовий процес за позовом «ДТЕК Крименерго» проти росії, який тривав з 2017 року.
Арбітраж присудив росії виплатити українській компанії компенсацію збитків в розмірі 267 мільйонів доларів , що включає проценти та судові витрати на дату рішення. Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків.
Рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року. ДТЕК планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи росії.
Нагадаємо
До незаконної анексії Криму ДТЕК володів енергорозподільчою та енергопостачальною компанією ДТЕК Крименерго. Окупаційна влада відібрала контроль над активами компанії у законного власника після окупації Криму росією в 2014 році.
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