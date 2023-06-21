ДТЭК: на Киевщине ко всем потребителям вернули электроэнергию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Сейчас все экстренные отключения электроэнергии, которые были применены к Киевской области - отменены. Об этом сообщает ДТЭК в Telegram, пишет УНН.
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"По состоянию на 11:20 в области отменены экстренные отключения.
Все потребители со светом", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее в ДТЭК сообщали, что в Бучанском районе Киевской области происходят экстренные отключения света.
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