ДТЕК: на Київщині до всіх споживачів повернули електроенергію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Наразі всі екстрені відключення електроенергії, які були застосовані до Київської області - скасовані. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram, пише УНН.
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"Станом на 11:20 в області скасовані екстрені відключення.
Всі споживачі зі світлом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Раніше у ДТЕК повідомляли, що у Бучанському районі Київської області відбуваються екстрені відключення світла.
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