ГСЧС с начала войны обезвредили более 108 тысяч взрывоопасных предметов

Детали

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 180 тыс. 205 взрывоопасных предметов и 846 кг взрывчатого вещества, в том числе 2 тыс. 101 авиационную бомбу. Обследована территория площадью 68 тыс. 374 гектара.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали в следующих областях:

Харьковская 6 тыс. 866,

Киевская –5 тыс. 160,

Черниговская – 3 тыс. 172,

Николаевская – 1 тыс. 499,

Сумская –969,

Черкасская –930.

В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщи по номеру телефона - 101.

Напомним

В результате подрыва на мине в поселке Затока в Одесской области погибли два человека.