ГСЧС с начала войны обезвредили более 108 тысяч взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. ГСЧС Украины сообщили, что с начала полномасштабного вторжения обезвредили 180 тыс. 205 взрывоопасных предметов, передает УНН.
Детали
Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 180 тыс. 205 взрывоопасных предметов и 846 кг взрывчатого вещества, в том числе 2 тыс. 101 авиационную бомбу. Обследована территория площадью 68 тыс. 374 гектара.
Чаще всего пиротехнические подразделения работали в следующих областях:
Харьковская 6 тыс. 866,
Киевская –5 тыс. 160,
Черниговская – 3 тыс. 172,
Николаевская – 1 тыс. 499,
Сумская –969,
Черкасская –930.
В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщи по номеру телефона - 101.
Напомним
В результате подрыва на мине в поселке Затока в Одесской области погибли два человека.