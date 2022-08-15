ДСНС від початку війни знешкодили більше 108 тисяч вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. ДСНС України повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення знешкодили 180 тис. 205 вибухонебезпечних предметів, передає УНН.
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Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 180 тис. 205 вибухонебезпечних предметів та 846 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 101 авіаційну бомбу. Обстежено територію площею 68 тис. 374 гектари.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в таких областях:
Харківська 6 тис. 866,
Київська – 5 тис. 160,
Чернігівська – 3 тис. 172,
Миколаївська – 1 тис. 499,
Сумська – 969,
Черкаська – 930.
У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.
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