ГСЧС: в украинских ТРЦ уже обнаружили почти 21 тыс. нарушений пожарной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. С начала проверок и по состоянию на сейчас в торгово-развлекательных центрах Украины было выявлено 20 987 нарушений состояния техногенной и пожарной безопасности. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос УНН.
"По состоянию на сегодня территориальными органами ГосЧС проведено 1163 проверки в торговых предприятиях (торговые центры, многофункциональные здания и комплексы), культурно-зрелищных и досуговых учреждениях. По результатам проверок указанных объектов выявлено 20 тысяч 987 нарушений, на 591 объекте отсутствуют или неисправные автоматические системы противопожарной защиты", - говорится в сообщении.
Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал в середине мая отчет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по результатам проверок общественных объектов на предмет соблюдения правил безопасности.
Как сообщал УНН, 30 марта в Украине стартовали масштабные проверки выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной, на объектах с массовым пребыванием людей. В частности, это касается кинотеатров, торговых центров, школ, детских садов.