ГСЧС: в украинских ТРЦ уже обнаружили почти 21 тыс. нарушений пожарной безопасности

"По состоянию на сегодня территориальными органами ГосЧС проведено 1163 проверки в торговых предприятиях (торговые центры, многофункциональные здания и комплексы), культурно-зрелищных и досуговых учреждениях. По результатам проверок указанных объектов выявлено 20 тысяч 987 нарушений, на 591 объекте отсутствуют или неисправные автоматические системы противопожарной защиты", - говорится в сообщении.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал в середине мая отчет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по результатам проверок общественных объектов на предмет соблюдения правил безопасности.

Как сообщал УНН, 30 марта в Украине стартовали масштабные проверки выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной, на объектах с массовым пребыванием людей. В частности, это касается кинотеатров, торговых центров, школ, детских садов.