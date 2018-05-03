ДСНС: в українських ТРЦ вже виявили майже 21 тисячу порушень пожежної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Від початку перевірок станом на зараз в торгово-розважальних центрах України було виявлено 20 987 порушень стану техногенної та пожежної безпеки. Про це повідомила державна служба України з надзвичайних ситуацій у відповідь на запит УНН.
“Станом на сьогодні територіальними органами ДСНС проведено 1163 перевірки у торговельних підприємствах (торговельні центри, багатофункціональні будинки і комплекси), культурно-видовищних та дозвіллєвих закладах. За результатами перевірок зазначених об’єктів виявлено 20 тисяч 987 порушень, на 591 об’єкті відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував в середині травня звіт Державної служби України з надзвичайних ситуацій за результатами перевірок громадських об’єктів на предмет дотримання правил безпеки.
Як повідомляв УНН, 30 березня в Україні стартували масштабні перевірки виконання вимог безпеки, передусім пожежної, на об’єктах із масовим перебуванням людей. Зокрема, це стосується кінотеатрів, торгових центрів, шкіл, дитячих садочків.