ГСЧС: в ангарах под Киевом горел секонд-хенд
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В ангарах в городе Буча недалеко от Киева, где вчера произошел пожар, горели вещи секонд-хенда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Пожар в трех ангарах с секонд-хендом в Буче на улице Депутатской возник 23 июня в 7:41. Ликвидировали его только в 16:00 подразделения ГСЧС.
"Огнем уничтожено три ангара и вещи на площади 1 тыс. 600 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
К тушению привлекалось 42 спасателя и восемь единиц техники ГСЧС.
Напомним, в воскресенье, 23 июня, очевидцы сообщили о масштабном возгорании в городе Буча.