ДСНС: в ангарах під Києвом горів секонд-хенд
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В ангарах у місті Буча неподалік від Києва, де вчора виникла пожежа, горіли речі секонд-хенду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Пожежа у трьох ангарах з секонд-хендом у Бучі на вулиці Депутатській виникла 23 червня о 7:41. Ліквідували її лише о 16:00 підрозділи ДСНС.
"Вогнем знищено три ангари та речі на площі 1 тис. 600 кв. м. Жертв та постраждалих немає", - повідомили у відомстві.
До гасіння залучалося 42 рятувальники та вісім одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, у неділю, 23 червня, очевидці повідомили про масштабне загоряння у місті Буча.