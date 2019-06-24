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ДСНС: в ангарах під Києвом горів секонд-хенд

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. В ангарах у місті Буча неподалік від Києва, де вчора виникла пожежа, горіли речі секонд-хенду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

ДСНС: в ангарах під Києвом горів секонд-хенд

Пожежа у трьох ангарах з секонд-хендом у Бучі на вулиці Депутатській виникла 23 червня о 7:41. Ліквідували її лише о 16:00 підрозділи ДСНС.

"Вогнем знищено три ангари та речі на площі 1 тис. 600 кв. м. Жертв та постраждалих немає", - повідомили у відомстві.

До гасіння залучалося 42 рятувальники та вісім одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, очевидці повідомили про масштабне загоряння у місті Буча.

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