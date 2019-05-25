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6 марта, 19:19 • 136954 просмотра

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ГСЧС: в Ивано-Франковской области продолжается ликвидация последствий непогоды, подтоплений нет

ГСЧС: в Ивано-Франковской области продолжается ликвидация последствий непогоды, подтоплений нет

Киев  •  УНН

 • 11603 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Вследствие интенсивных осадков на территории области в течение 20 — 23 мая в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области. В настоящее время подтоплений жилых домов нет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Вследствие интенсивных осадков на территории области в течение 20 — 23 мая в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области. В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 27 дворов в 5 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец), Городенковский район (с. Топоровцы), Надвирнянский район (с. Пнив), Рогатинский район (с. Букачевцы).

Уровень воды постепенно спадает.

Спасатели также добавили, что: “С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 122 выезда для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтоплены участки дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачан 30 тыс. 70 м куб. воды. Для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлечено 71 чел. в/с, 11 мотопомп и 18 ед. техники ”.

Стоит добавить, что сегодня из-за наводнений на западе Украины собирается штаб ГСЧС.

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