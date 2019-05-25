ДСНС: у Івано-Франківській області триває ліквідація наслідків негоди, підтоплень немає
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Внаслідок інтенсивних опадів на території області протягом 20 — 23 травня в зону підтоплення потрапили 1 тис. 721 житловий будинок та 6 тис. 137 дворогосподарств у 78 населених пунктах області. На даний час підтоплень житлових будинків немає, інформує УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Внаслідок інтенсивних опадів на території області протягом 20 — 23 травня в зону підтоплення потрапили 1 тис. 721 житловий будинок та 6 тис. 137 дворогосподарств у 78 населених пунктах області. На даний час підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 27 дворогосподарств в 5 населених пунктах області, а саме: Калушський район (м. Калуш, с. Перевозець), Городенківський район (с. Топорівці), Надвірнянський район (с. Пнів), Рогатинський район (смт. Букачівці).
Рівень води поступово спадає.
Рятувальники також додали, що: “З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 122 виїзди для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб (з них 12 дітей) та 10 автомобілів, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб (з них 63 дитини), відкачано 30 тис. 70 м куб. води. Для відкачування води та надання допомоги населенню від ДСНС залучено 71 чол. о/с, 11 мотопомп та 18 од. техніки”.
Варто додати, що сьогодні через повені на заході України збирається штаб ДСНС.