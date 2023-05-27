ГСЧС: в Днепре завершились поисково-спасательные работы и разбор завалов больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Днепре, утром, 27 мая, спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медучреждения, которое вчера обстреляли россияне. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram ГСЧС.
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"Днепр. По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены", - говорится в сообщении.
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По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, сегодня в городе объявлен день траура.
Напомним
Атака на больницу, которую совершили российские захватчики 26 мая, привела к гибели двух человек, ранения получили 32 человека, из них 13 находятся в больнице, а пятеро из них в тяжелом состоянии. Судьба еще трех человек остается неизвестной, на месте происшествия работают следователи.
Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая.