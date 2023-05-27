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ДСНС: у Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів лікарні

Київ • УНН

 • 431808 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. У Дніпрі, вранці, 27 травня, рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медзакладу, яку вчора обстріляли росіяни. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram ДСНС.

Цитата

"Дніпро. Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, сьогодні у місті оголошений день жалоби.

Нагадаємо

Атака на лікарню, яку здійснили російські загарбники 26 травня, призвела до загибелі двох осіб, поранення отримали 32 людини, з них 13 перебувають у лікарні, а п'ятеро з них у важкому стані. Доля ще трьох осіб залишається невідомою, на місці події працюють слідчі.

Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня.

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