ДСНС: у Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Дніпрі, вранці, 27 травня, рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медзакладу, яку вчора обстріляли росіяни. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram ДСНС.
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"Дніпро. Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено", - йдеться у повідомленні.
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За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, сьогодні у місті оголошений день жалоби.
Нагадаємо
Атака на лікарню, яку здійснили російські загарбники 26 травня, призвела до загибелі двох осіб, поранення отримали 32 людини, з них 13 перебувають у лікарні, а п'ятеро з них у важкому стані. Доля ще трьох осіб залишається невідомою, на місці події працюють слідчі.
Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня.