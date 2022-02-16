ГСЧС предупреждает украинцев о тумане

Цитата

“В ближайший час с сохранением ночью и утром 17 февраля туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.

Детали

Спасатели напоминают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.