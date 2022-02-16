ГСЧС предупреждает украинцев о тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о тумане с содержанием ночью и утром 17 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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“В ближайший час с сохранением ночью и утром 17 февраля туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.
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Спасатели напоминают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.