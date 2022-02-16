ДСНС попереджає українців про туман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає українців про туман з утриманням вночі та вранці 17 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
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“У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 17 лютого туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться в дописі.
Деталі
Рятувальники нагадують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.