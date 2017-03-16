ГосЧС предупредила о подъеме уровней воды в реках Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине ожидается подъем уровней воды на реках, в частности, в бассейнах Припяти и притоках Среднего Днепра, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
"16 марта на равнинных реках Украины будет развитие весеннего половодья с выходом воды на отдельные сниженные участки пойм (задержание воды на них) в бассейнах Припяти, приток Среднего Днепра, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщение спасателей.
Напомним, что службой ГосЧС за минувшие сутки спасено восемь человек.
Как сообщал УНН, в Александрийском районе пиротехники ГосЧС обезвредили 27 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.