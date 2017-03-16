ДСНС попередила про підйом рівнів води в річках України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні очікується підйом рівнів води на річках, зокрема, в басейнах Прип'яті та притоках Середнього Дніпра, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"16 березня на рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав (утримання води на ній) у басейнах Прип'яті, приток Середнього Дніпра, без загрози негативних наслідків", - йдеться в повідомлення рятувальників.
Нагадаємо, що службою ДСНС за минулу добу врятовано вісім осіб.
Як повідомляв УНН, в Олександрійському районі піротехніки ДСНС знешкодили 27 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.