ГСЧС не дали проверить опасное предприятие из-за моратория

Проверка должна была состояться в период с 15 августа по 2 сентября. Несмотря на то, что ПАО "Волчанский агрегатный завод" отнесен к категории предприятий с высоким риском ведения хоздеятельности, проверку на предмет техногенной и пожарной безопасности провести так и не удалось.

Проверяющие были вынуждены обратиться в суд для получения разрешения на проверку. Суд удовлетворил иск ГСНС и обязал ПАО "Волчанский агрегатный завод" предоставить инспекторам допуск на предприятие.

Напомним, из-за нарушений правил пожарной безопасности в детском лагере "Виктория" погибло трое детей.

Ранее УНН сообщал, что ГСЧС зафиксировала резкое увеличение пожаров в этом году. В ведомстве отмечают, что всему виной мораторий.

После трагического случая в детском лагере, власть задумалась над отменой моратория на проверки бизнеса. Против моратория уже выступили в ГСЧС, Минприроды, Госпотребслужбе, а также Министерстве экономического развития и торговли.