ГСЧС не дали проверить опасное предприятие из-за моратория
Киев • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сославшись на действие моратория, руководство ПАО "Волчанский агрегатный завод" запретило впускать на предприятие инспекторов службы чрезвычайных ситуаций, сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
Проверка должна была состояться в период с 15 августа по 2 сентября. Несмотря на то, что ПАО "Волчанский агрегатный завод" отнесен к категории предприятий с высоким риском ведения хоздеятельности, проверку на предмет техногенной и пожарной безопасности провести так и не удалось.
Проверяющие были вынуждены обратиться в суд для получения разрешения на проверку. Суд удовлетворил иск ГСНС и обязал ПАО "Волчанский агрегатный завод" предоставить инспекторам допуск на предприятие.
Напомним, из-за нарушений правил пожарной безопасности в детском лагере "Виктория" погибло трое детей.
Ранее УНН сообщал, что ГСЧС зафиксировала резкое увеличение пожаров в этом году. В ведомстве отмечают, что всему виной мораторий.
После трагического случая в детском лагере, власть задумалась над отменой моратория на проверки бизнеса. Против моратория уже выступили в ГСЧС, Минприроды, Госпотребслужбе, а также Министерстве экономического развития и торговли.