ДСНС не дали перевірити небезпечне підприємство через мораторій

Перевірка повинна була відбутися в період з 15 серпня по 2 вересня. Незважаючи на те, що ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" віднесений до категорії підприємств з високим ризиком ведення госпдіяльності, перевірку на предмет техногенної і пожежної безпеки провести так і не вдалося.

Перевіряючі були змушені звернутися до суду для отримання дозволу на перевірку. Суд задовольнив позов ДСНС і зобов'язав ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" надати інспекторам допуск на підприємство.

Нагадаємо, через порушення правил пожежної безпеки в дитячому таборі "Вікторія" загинуло троє дітей.

Раніше УНН повідомляв, що ДСНС зафіксувала різке збільшення пожеж у цьому році. У відомстві зазначають, що в усьому винен мораторій.

Після трагічного випадку в дитячому таборі, влада задумалася над скасуванням мораторію на перевірки бізнесу. Проти мораторію вже виступили в ДСНС, Мінприроди, Держпродспоживслужбі, а також Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.