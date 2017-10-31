ДСНС не дали перевірити небезпечне підприємство через мораторій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Пославшись на дію мораторію, керівництво ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" не пустило на підприємство інспекторів служби надзвичайних ситуацій, повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
Перевірка повинна була відбутися в період з 15 серпня по 2 вересня. Незважаючи на те, що ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" віднесений до категорії підприємств з високим ризиком ведення госпдіяльності, перевірку на предмет техногенної і пожежної безпеки провести так і не вдалося.
Перевіряючі були змушені звернутися до суду для отримання дозволу на перевірку. Суд задовольнив позов ДСНС і зобов'язав ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" надати інспекторам допуск на підприємство.
Нагадаємо, через порушення правил пожежної безпеки в дитячому таборі "Вікторія" загинуло троє дітей.
Раніше УНН повідомляв, що ДСНС зафіксувала різке збільшення пожеж у цьому році. У відомстві зазначають, що в усьому винен мораторій.
Після трагічного випадку в дитячому таборі, влада задумалася над скасуванням мораторію на перевірки бізнесу. Проти мораторію вже виступили в ДСНС, Мінприроди, Держпродспоживслужбі, а також Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.