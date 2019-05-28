ГСЧС: возможно подтопление дорог на западе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Из-за повышения уровня воды на реках бассейна Припяти во вторник, 28 мая, возможно достижение отметки затопления дорог в ряде районов Волынской и Ровенской областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"28 мая на реках бассейна Припяти на 0,2-0,8 м над уровнями на 8:00 24 мая, с последующим затоплением заводей, с/х угодий и хозяйственных построек. Возможно достижение отметки затопления дорог местного значения, хозяйственных объектов и с/х угодий в ряде сел Любешевского, Маневицкого, Волынской области и Сарненского района Ровенской области", - указали в ведомстве.
28 мая на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж также ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.
Напомним, на западе Украины до сих пор подтоплены 7 дворов, 280 га угодий.