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ДСНС: можливе підтоплення доріг на заході України

ДСНС: можливе підтоплення доріг на заході України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Через підвищення рівнів води на рiчках басейну Прип'ятi у вівторок, 28 травня, можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг у низці районів Волинської та Рівненської областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"28 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 8 годину 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угідь та господарських споруд. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у рядi сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області", - вказали у відомстві.

28 травня на ділянці Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж також очікується подальше підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, з подальшим затопленням заплав та сільгоспугідь.

Нагадаємо, на заході України досі підтоплено 7 дворів, 280 га угідь.

Українські Національні Новини

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