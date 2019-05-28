ДСНС: можливе підтоплення доріг на заході України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Через підвищення рівнів води на рiчках басейну Прип'ятi у вівторок, 28 травня, можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг у низці районів Волинської та Рівненської областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"28 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 8 годину 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угідь та господарських споруд. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у рядi сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області", - вказали у відомстві.
28 травня на ділянці Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж також очікується подальше підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, з подальшим затопленням заплав та сільгоспугідь.
Нагадаємо, на заході України досі підтоплено 7 дворів, 280 га угідь.