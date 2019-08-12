Жена премьер-министра Британии впервые рассказала о своей борьбе с раком

КИЕВ. 12 августа. УНН. Жена главы правительства Великобритании Бориса Джонсона Марина Уилер, с которой премьер-министр сейчас находится в процессе развода, впервые рассказала о своей борьбе с раком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sunday Times.