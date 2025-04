Домашня сварка обвалила рейтинг лідера боротьби за пост прем'єр-міністра Британії

Видання звернуло увагу на різке падіння рейтингу популярності Джонсона з 27% до 11% протягом всього двох діб.

The Mail on Sunday і інша газета - The Sun - описали скандал в сім'ї Джонсона, який стався в ніч з четверга на п'ятницю, коли фаворит гонки повернувся додому після впевненої перемоги у заключному турі голосування у фракції консерваторів в Палаті громад.

За твердженнями цих видань, коротка словесна перепалка між 55-річним кандидатом в прем'єри і його нинішньою подругою життя, 31-річною Кері Саймондс, в квартирі якої він проживає після відходу від дружини, сталася в результаті того, що Джонсон з необережності пролив келих вина на диван світлих тонів і улюблену Керрі подушку.

Нагадаємо, список кандидатів на посаду прем’єра Британії скоротився до двох претендентів.