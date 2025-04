Домашняя ссора обрушила рейтинг лидера борьбы за пост премьер-министра Великобритании

Издание обратило внимание на резкое падение рейтинга популярности Джонсона с 27% до 11% в течение всего двух суток.

The Mail on Sunday и другая газета - The Sun - описали скандал в семье Джонсона, произошедший в ночь с четверга на пятницу, когда фаворит гонки вернулся домой после уверенной победы в заключительном туре голосования во фракции консерваторов в Палате общин.

По утверждениям этих изданий, краткая словесная перепалка между 55-летним кандидатом в премьеры и его нынешней подругой жизни, 31-летней Кэрри Саймондс, в квартире которой он проживает после ухода от жены, произошла в результате того, что Джонсон по неосторожности пролил бокал вина на диван светлых тонов и любимую Кэрри подушку.

Напомним, список кандидатов на пост премьера Британии сократился до двух претендентов.