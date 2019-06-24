Домашняя ссора обрушила рейтинг лидера борьбы за пост премьер-министра Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Подача средствами массовой информации истории вокруг домашнего скандала фаворита борьбы за пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со своей девушкой обрушила его предвыборный рейтинг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Mail on Sunday.
Издание обратило внимание на резкое падение рейтинга популярности Джонсона с 27% до 11% в течение всего двух суток.
The Mail on Sunday и другая газета - The Sun - описали скандал в семье Джонсона, произошедший в ночь с четверга на пятницу, когда фаворит гонки вернулся домой после уверенной победы в заключительном туре голосования во фракции консерваторов в Палате общин.
По утверждениям этих изданий, краткая словесная перепалка между 55-летним кандидатом в премьеры и его нынешней подругой жизни, 31-летней Кэрри Саймондс, в квартире которой он проживает после ухода от жены, произошла в результате того, что Джонсон по неосторожности пролил бокал вина на диван светлых тонов и любимую Кэрри подушку.
Напомним, список кандидатов на пост премьера Британии сократился до двух претендентов.