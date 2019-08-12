Дружина прем'єр-міністра Британії вперше розповіла про свою боротьбу з раком

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Дружина глави уряду Великої Британії Бориса Джонсона Марина Уілер, з якою прем'єр-міністр зараз перебуває в процесі розлучення, вперше розповіла про свою боротьбу з раком. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sunday Times.