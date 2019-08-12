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Дружина прем'єр-міністра Британії вперше розповіла про свою боротьбу з раком

Дружина прем'єр-міністра Британії вперше розповіла про свою боротьбу з раком

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Дружина глави уряду Великої Британії Бориса Джонсона Марина Уілер, з якою прем'єр-міністр зараз перебуває в процесі розлучення, вперше розповіла про свою боротьбу з раком. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sunday Times.

У своїй статті, опублікованій в неділю газетою The Sunday Times, Уілер пише, що цього літа перенесла три операції з видалення діагностованої у неї на початку року пухлини шийки матки.

За словами Уілер, яка є відомою правозахисницею і письменницею, через діагноз, що став для неї несподіванкою, вона була змушена скасувати давно заплановану поїздку в Росію. При цьому лікування пройшло успішно, а аналізи показали, що пухлина не встигла поширитися.

Уілер використовувала свою історію, щоб звернути увагу британок на те, як важливо регулярно проходити обстеження на наявність ознак онкологічних захворювань.

Як пише The Sunday Times, число мешканок королівства, які не приходять на призначені прийоми до своїх лікарів для регулярної здачі цитологічних аналізів, зараз досягло 20-річного максимуму.

Уілер і Джонсон, які прожили в шлюбі 25 років і стали батьками чотирьох дітей, оголосили про майбутнє розставання в вересні 2018 року.

У прем'єрську резиденцію на Даунінг-стріт, 10, новий глава уряду переїхав разом з подругою - Керрі Сімондс, яка на 24 роки молодша за нього.

Це перший в британській історії випадок, коли діючий прем'єр-міністр відкрито підтримує близькі стосунки з жінкою, яка не є його законною дружиною.

Нагадаємо, домашня сварка обвалила рейтинг лідера боротьби за пост прем'єр-міністра Британії.

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