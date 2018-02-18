Вторые сутки продолжаются поиски девушки, которая прыгнула со столичного моста
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Столичные спасатели вторые сутки проводят поисковые работы девушки, которая прыгнула с моста Патона. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС в Киеве, передает УНН.
"Начиная с 17 февраля, столичные водолазы проводят поисковые работы. По словам полиции, девушка 1999 года рождения прыгнула с моста Патона. Для поиска девушки были привлечены водолазв аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГоСЧС Украины в г. Киеве, водолазов КГГА, мижрегиональньного центра быстрого реагирования города Ромны и спасателей мобильного спасательного центра ГоСЧС Украины", - говорится в сообщении.
17 февраля обследовано 7 тыс кв. м акватории реки Днепр, 18 февраля водолазами обследовано 800 тыс кв. м. Водолазы обследуют Днепр от моста Патона до Дарницкого моста. Поисковые работы проводятся в течение светового дня.
В настоящее время поисковые работы продолжаются.
Напомним, 16 февраля, в море на пляже 16-й станции Большого Фонтана, в Одесской области, нашли тело человека .