Другу добу тривають пошуки дівчини, яка стрибнула з столичного моста
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Столичні рятувальники другу добу проводять пошукові роботи дівчини, яка стрибнула з моста Патона. Про це повідомила прес-служба ДСНС в місті Києві, передає УНН.
“Починаючи з 17 лютого, столичні водолази проводять пошукові роботи. Зі слів поліції, дівчина 1999 року народження стрибнула з моста Патона. Для пошуку дівчини залучено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві, водолазів КМДА, міжрегіональньного центру швидкого реагування міста Ромни та рятувальників мобільного рятувального центру ДСНС України”, — йдеться в повідомлені.
17 лютого обстежено 7 тис кв. м акваторії річки Дніпра, 18 лютого водолазами обстежено 800 тис кв. м. Водолази обстежують Дніпро від моста Патона до Дарницького моста. Пошукові роботи проводяться протягом світового дня.
На даний час пошукові роботи тривають.
Нагадаємо, 16 лютого, в морі на пляжі 16-ї станції Великого Фонтану, в Одеській області, знайшли тіло людини.