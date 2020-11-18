Второй тур выборов мэра Кривого Рога назначили на 6 декабря

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 11293 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 36579 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 61269 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 81418 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 91312 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 99366 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113871 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115155 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126397 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156295 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Второй тур выборов мэра Кривого Рога назначили на 6 декабря

Второй тур выборов мэра Кривого Рога назначили на 6 декабря

Киев  •  УНН

 • 15559 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Второй тур выборов городского головы Кривого Рога назначили на 6 декабря. Соответствующее решение приняла Криворожская городская ТИК во вторник, 17 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Гражданской сети ОПОРА.

“Криворожская городская ТИК вечером 17 ноября решила провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря. За это проголосовали 12 членов комиссии”, — говорится в сообщении.

Учитывая результаты выборов в первом туре и на заявление действующего городского головы Юрия Вилкула об отказе баллотироваться по состоянию здоровья, по решению ТИК, в бюллетень для голосования будут включены два кандидата — топ-менеджер одного из промышленных предприятий Дмитрий Шевчик (“Слуга народа”) и советник городского головы Константин Павлов (“Оппозиционная платформа — За жизнь”).

По итогам голосования в первом туре, Шевчик и Павлов заняли второе и третье места (45 213 или 25,94% и 15941 или 9,15% голосов избирателей соответственно) после Юрия Вилкула, который получил 80 655 голосов избирателей (46,27%).

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