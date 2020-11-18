Другий тур виборів мера Кривого Рогу призначили на 6 грудня

"​​Криворізька міська ТВК ввечері 17 листопада вирішила провести повторне голосування з виборів міського голови 6 грудня. За це проголосували 12 членів комісії", - йдеться у повідомленні.

З огляду на результати виборів у першому турі та на заяву чинного міського голови Юрія Вілкула про відмову балотуватися через стан здоров’я, за рішенням ТВК, у бюлетень для голосування будуть включені двоє кандидатів — топ-менеджер одного з промислових підприємств Дмитро Шевчик (“Слуга народу”) та радник міського голови Костянтин Павлов (“Опозиційна платформа — За життя”).

За підсумками голосування в першому турі, Шевчик і Павлов посіли друге та третє місця (45 213 або 25,94% і 15 941 або 9,15% голосів виборців відповідно) після Юрія Вілкула, який здобув 80 655 голосів виборців (46,27%).